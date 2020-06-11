В Боливии закроют еще один крупный город из-за коронавируса

Власти Боливии с понедельника закроют город Кобиха на севере страны с населением более 50 тысяч человек из-за вспышки коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в эфире телеканала Unitel губернатор департамента Пандо, центром которого и является этот город, Луис Адольфо Флорес.

Ранее с 1 июня по той же причине был закрыт город Тринидад в центральной части страны, где проживают болеетысяч человек.

"У нас было 12 случаев в течение 38 дней, но мы знали, что проблемы будут, потому что население часто переходит границу с Бразилией, где много случаев заражения… Сейчас у нас 130 случаев и 300 на подозрении", - сказал он.

Всего в Боливии зарегистрировано 15 281 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 2 261 человек, 512 скончались.