​В Боливии заключенные голодают, требуя больше еды

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Около 500 заключенных боливийской тюрьмы Пальмасола объявили голодовку, требуя лучших условий содержания.

Как передает Report, основное требование заключенных - улучшение качества тюремной еды.

Сейчас питание одного осужденного обходится тюремной администрации в один доллар в день. Голодающие же требуют, чтобы эта сумма была поднята до двух долларов в день: именно столько в Боливии тратят на корм для полицейских собак и лошадей.

Министр внутренних дел Боливии заявил, что подобное увеличение бюджета превратило бы тюрьму в санаторий для заключенных.

В начале июля тюрьму Пальмасола посетил папа римский Франциск. В рассчитанной на 600 заключенных тюрьме сейчас содержится почти 5 тысяч человек.

Всего в тюрьмах Боливии находятся почти 14 тысяч заключенных, что втрое превышает вместимость исправительных учреждений страны.