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    ​В Боливии заключенные голодают, требуя больше еды

    Сейчас питание одного осужденного обходится в один доллар в день

    Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Около 500 заключенных боливийской тюрьмы Пальмасола объявили голодовку, требуя лучших условий содержания.

    Как передает Report, основное требование заключенных - улучшение качества тюремной еды.

    Сейчас питание одного осужденного обходится тюремной администрации в один доллар в день. Голодающие же требуют, чтобы эта сумма была поднята до двух долларов в день: именно столько в Боливии тратят на корм для полицейских собак и лошадей.

    Министр внутренних дел Боливии заявил, что подобное увеличение бюджета превратило бы тюрьму в санаторий для заключенных.

    В начале июля тюрьму Пальмасола посетил папа римский Франциск. В рассчитанной на 600 заключенных тюрьме сейчас содержится почти 5 тысяч человек.

    Всего в тюрьмах Боливии находятся почти 14 тысяч заключенных, что втрое превышает вместимость исправительных учреждений страны.

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