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    В Боливии задержали итальянского террориста

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Итальянский террорист Чезаре Баттисти, приговоренный на родине к пожизненному заключению, был задержан в Боливии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Infobae.

    "Итальянский террорист Чезаре Баттисти задержан в Боливии вечером (в субботу) и вскоре будет доставлен в Бразилию, откуда он, вероятно, будет доставлен в Италию для отбывания пожизненного заключения в соответствии с решением итальянского правосудия", - приводит портал слова советника президента Бразилии Жаира Болсонару Филипе Мартинса.Лидер левой экстремистской организации "Вооруженные пролетарии — за коммунизм" Баттисти приговорен в Италии к пожизненному заключению за четыре убийства, совершенные в 1977-1979 годах.
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