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В Боливии задержали главу минздрава по делу о коррупции

​В Боливии задержали главу минздрава по делу о коррупции

Марсело Навахаса

Министр здравоохранения Боливии Марсело Навахаса был задержан по делу о коррупции при покупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для оборудования больниц.

Как передает Report со ссылкой на издание El Deber, что министр и все лица, связанные с этим делом, были отстранены от исполнения своих обязанностей.

Как указывает издание, правоохранительные органы полагают, что аппараты были куплены по завышенным в четыре раза ценам.

Ранее спикер парламента Боливии Ева Копа заявила, что голод является основной причиной нарушений карантинных мер, введённых в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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