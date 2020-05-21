​В Боливии задержали главу минздрава по делу о коррупции

Марсело Навахаса https://report.az/storage/news/e195b89bed5b09d204a3a13a63c43c76/c74e4999-1062-4df7-8f41-4b37f6d07b94_292.jpg

Министр здравоохранения Боливии Марсело Навахаса был задержан по делу о коррупции при покупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для оборудования больниц.

Как передает Report со ссылкой на издание El Deber, что министр и все лица, связанные с этим делом, были отстранены от исполнения своих обязанностей.

Как указывает издание, правоохранительные органы полагают, что аппараты были куплены по завышенным в четыре раза ценам.

Ранее спикер парламента Боливии Ева Копа заявила, что голод является основной причиной нарушений карантинных мер, введённых в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.