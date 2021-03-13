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В Боливии задержали двух экс-министров

В Боливии задержали двух экс-министров Бывший министр юстиции Боливии Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман были задержаны в рамках расследования дела о государственном перевороте, который, по мнению прокуратуры, состоялся в ноябре 2019 года
Другие страны
13 марта 2021 г. 00:54
В Боливии задержали двух экс-министров

Бывший министр юстиции Боливии Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман были задержаны в рамках расследования дела о государственном перевороте, который, по мнению прокуратуры, состоялся в ноябре 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщило Agencia Boliviano de Information.

В отношении бывших чиновников выдвинуты обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.

Ранее прокуратура выдала ордер на задержания еще трех экс-министров и Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента после отставки с поста главы государства Эво Моралеса в ноябре 2019 года. "Началось политическое преследование", - прокомментировала Аньес решение прокуратуры в своем Twitter.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов руководство Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку, и он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралес Луис Арсе.

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Версия на азербайджанском языке Boliviyada sabiq nazirlər dövlət çevrilişinə cəhd işi üzrə saxlanıldılar

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