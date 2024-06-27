В Боливии военные окружили площадь у здания правительства

Военные заняли площадь перед зданием правительства в фактической столице Боливии Ла-Пасе.

Военные заняли площадь перед зданием правительства в фактической столице Боливии Ла-Пасе.

Как передает Report , об этом сообщает газета El Deber.

"Мы сообщаем о странных движениях некоторых подразделений боливийской армии. Демократию нужно уважать", - заявил президент страны Луис Арсе.

Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, отправленный в отставку с должности командующего армией, заявил, что намерен "вернуть страну". С соответствующим заявлением он обратился к журналистам на площади перед домом правительства, занятой военными.

"Мы вернем нашу родину", - приводит его слова газета El Deber.

Экс-президент Боливии Эво Моралес в свою очередь обвинил Суньигу в осуществлении попытки государственного переворота.

"Мы призываем к гражданской мобилизации для защиты демократии перед лицом военного переворота, возглавляемого генералом Суньигой. Мы объявляем забастовку и перекрытие дорог", - написал он в соцсети X.