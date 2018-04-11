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    В Боливии во время взрыва в шахте погибли семь человек

    © AFP

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли и 15 получили ранения в среду в результате взрыва на шахте в боливийском департаменте Оруро.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МВД страны Карлос Ромеро.

    "В 4 часа утра, в момент, когда рабочие, как и каждый день, заходили в шахту, погибли семь человек, и как нам сообщают, еще 15 были ранены", - заявил К.Ромеро.

    На месте взрыва работают специалисты, устанавливающие причины трагедии. Пострадавшие доставлены в больницы.

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