В Боливии во время взрыва в шахте погибли семь человек

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли и 15 получили ранения в среду в результате взрыва на шахте в боливийском департаменте Оруро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МВД страны Карлос Ромеро.

"В 4 часа утра, в момент, когда рабочие, как и каждый день, заходили в шахту, погибли семь человек, и как нам сообщают, еще 15 были ранены", - заявил К.Ромеро.

На месте взрыва работают специалисты, устанавливающие причины трагедии. Пострадавшие доставлены в больницы.