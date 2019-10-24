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В Боливии во время протестов пострадали восемь человек

В Боливии во время протестов пострадали восемь человек
© SCMP

По меньшей мере восемь человек пострадали в Боливии в ходе протестов, начавшихся в стране на фоне президентских выборов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стало известно о победе президента страны Эво Моралеса. Протестующие оппозиционеры поджигали региональные отделения избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, гор пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом.

Как отмечают местные СМИ, среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Президент Боливии Эво Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.

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