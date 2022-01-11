В Боливии вице-президент и шесть министров заболели COVID-19

Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка и шесть министров заболели коронавирусом.

Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка и шесть министров заболели коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила администрация президента страны.

"Сообщаем боливийскому народу, что вице-президент и главы таких министерств, как МИД, МВД, минобороны, министерства планирования и развития, минюста и минобразования, заболели коронавирусом", - говорится в информации.

Их состояние стабильно, согласно протоколам, они находятся в изоляции и продолжают работу в дистанционном режиме.