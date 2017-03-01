 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Боливии в результате двух ДТП с автобусами погибли 23 человека

    Из-за плохого состояния дорог и несоблюдения правил движения ежегодно в ДТП в Боливии в среднем погибают около 1 тыс. человек

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 23 человека погибли, еще более 20 пострадали в результате двух ДТП на западе Боливии.

    Как передает Report, об этом сoобшило ТАСС.

    По данным, 17 человек погибли при падении пассажирского автобуса в овраг в 150 км к северо-западу от фактической столицы Боливии Ла-Паса. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости.

    Еще один автобус упал с обрыва в провинции Инкисиви, в 200 км к северо-востоку от Ла-Паса. В результате происшествия погибли шесть человек, 23 пострадали.

    Из-за плохого состояния дорог и несоблюдения правил движения ежегодно в ДТП в Боливии в среднем погибают около 1 тыс. человек, 40 тыс. получают травмы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi