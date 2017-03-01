В Боливии в результате двух ДТП с автобусами погибли 23 человека

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 23 человека погибли, еще более 20 пострадали в результате двух ДТП на западе Боливии.

Как передает Report, об этом сoобшило ТАСС.

По данным, 17 человек погибли при падении пассажирского автобуса в овраг в 150 км к северо-западу от фактической столицы Боливии Ла-Паса. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости.

Еще один автобус упал с обрыва в провинции Инкисиви, в 200 км к северо-востоку от Ла-Паса. В результате происшествия погибли шесть человек, 23 пострадали.

Из-за плохого состояния дорог и несоблюдения правил движения ежегодно в ДТП в Боливии в среднем погибают около 1 тыс. человек, 40 тыс. получают травмы.