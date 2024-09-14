В Боливии в направлявшемся в Испанию самолете нашли кокаин

Полиция Боливии обнаружила пакеты с кокаином в самолете, который должен был вылететь из города Санта-Крус в столицу Испании.

Полиция Боливии обнаружила пакеты с кокаином в самолете, который должен был вылететь из города Санта-Крус в столицу Испании.

Как передает Report , об этом сообщил министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо.

"В аэропорту Виру-Виру, в самолете, который направлялся в Мадрид, Испания, воздушная полиция обнаружила подозрительный пакет, внутри которого было 6 пакетов с кокаином. После этого был проверен весь самолет, в результате чего были обнаружены еще шесть пакетов с кокаином. В общей сложности задержаны 37 человек, в том числе члены экипажа", - говорится в публикации.

Как сообщил глава МВД, были задержаны 37 человек, "которые контактировали с персоналом, занимающимся уборкой, и воздушным судном". "Все задержанные дают показания на этот счет", - добавил Кастильо.

О подозрительном пакете в контейнере для мусора полиции сообщил экипаж, который готовил воздушное судно к вылету в Испанию. В Санта-Крус самолет авиакомпании Boliviana de Aviacion прибыл из боливийского города Кочабамба. Среди задержанных 26 членов экипажа, которые работали на этом внутреннем рейсе. В общей сложности были конфискованы 13 кг кокаина.