В Боливии в направлявшемся в Испанию самолете нашли кокаин

Полиция Боливии обнаружила пакеты с кокаином в самолете, который должен был вылететь из города Санта-Крус в столицу Испании.
Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо.
"В аэропорту Виру-Виру, в самолете, который направлялся в Мадрид, Испания, воздушная полиция обнаружила подозрительный пакет, внутри которого было 6 пакетов с кокаином. После этого был проверен весь самолет, в результате чего были обнаружены еще шесть пакетов с кокаином. В общей сложности задержаны 37 человек, в том числе члены экипажа", - говорится в публикации.
Как сообщил глава МВД, были задержаны 37 человек, "которые контактировали с персоналом, занимающимся уборкой, и воздушным судном". "Все задержанные дают показания на этот счет", - добавил Кастильо.
О подозрительном пакете в контейнере для мусора полиции сообщил экипаж, который готовил воздушное судно к вылету в Испанию. В Санта-Крус самолет авиакомпании Boliviana de Aviacion прибыл из боливийского города Кочабамба. Среди задержанных 26 членов экипажа, которые работали на этом внутреннем рейсе. В общей сложности были конфискованы 13 кг кокаина.
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Hace minutos, junto a los bomberos voluntarios realizamos una conferencia de prensa para anunciar que, de ahora en adelante dos representantes de los bomberos voluntarios se incorporarán al Comando Conjunto... pic.twitter.com/J0apPoqAuY