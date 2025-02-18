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В Боливии свыше 30 человек погибли при падении автобуса с обрыва

В Боливии свыше 30 человек погибли при падении автобуса с обрыва В Боливии по меньшей мере 31 человек погиб, еще 14 пострадали при падении автобуса с высоты 800 метров.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 01:48
В Боливии свыше 30 человек погибли при падении автобуса с обрыва

В Боливии по меньшей мере 31 человек погиб, еще 14 пострадали при падении автобуса с высоты 800 метров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, инцидент произошел 17 февраля на горной дороге в муниципалитете Йокалла департамента Потоси на юго-западе страны. По данным местных властей, водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство упало в обрыв с высоты примерно 800 метров.

Отмечается, что в ДТП погиб по меньшей мере 31 человек, еще 14, включая четверых детей, получили травмы, они госпитализированы в ближайшую больницу. Состояние некоторых пострадавших остается критическим.

В горах Боливии часто происходят дорожные аварии с участием автобусов, в которых гибнет большое количество людей. В конце января не менее 19 человек погибли при падении автобуса с обрыва в том же департаменте Потоси.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBoliviyada avtobus qəzası nəticəsində azı 31 nəfər ölüb

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