В Боливии произошли столкновения между противниками и сторонниками Моралеса

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Столкновения между противниками и сторонниками президента Боливии Эво Моралеса Аймы произошли ночью в центральной части административной столицы страны Ла-Пасе, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Участники беспорядков использовали динамитные шашки, камни и палки. Один человек получил ранение.

Местные СМИ отмечают, что столкновения начались после того, как представители боливийской оппозиции попытались пройти к президентскому дворцу и вручить Эво Моралесу требование о его отставке.

Напомним, что протесты продолжаются в Боливии уже третью неделю. Они начались после того, как Высший избирательный суд (избирательная комиссия) Боливии объявил победителем первого тура президентских выборов 20 октября социалиста Эво Моралеса. Его основной оппонент Карлос Меса объявил, что не признает результатов выборов, обвинив власти в мошенничестве.