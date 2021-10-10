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В Боливии разбился самолет с сотрудниками минздрава, есть погибшие

В Боливии разбился самолет с сотрудниками минздрава, есть погибшие Шесть человек погибли в результате крушения самолета ВВС Боливии, на борту которого были сотрудники министерства здравоохранения.
Другие страны
10 октября 2021 г. 08:31
В Боливии разбился самолет с сотрудниками минздрава, есть погибшие

Шесть человек погибли в результате крушения самолета ВВС Боливии, на борту которого были сотрудники министерства здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения, "которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья". В результате происшествия также погибли двое пилотов.

По предварительным данным, самолет разбился вскоре после вылета из городка Риберальта. Специалистов должны были доставить в город Кобиха, откуда они планировали вылететь коммерческим рейсом в другой населенный пункт.

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Версия на азербайджанском языке Boliviyada həkimləri daşıyan təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

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