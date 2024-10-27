В Боливии расследуют обстоятельства обстрела машины с экс-президентом Моралесом

Правоохранительные органы Боливии не получали ордер на задержание экс-президента Эво Моралеса и расследуют обстоятельства стрельбы по автомобилю, в котором он находился.
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"Как государственные власти мы обязаны расследовать любые заявления, правдивые они или ложные <...> Я хочу уточнить, что полиция Боливии не получала никакого ордера на задержание господина Эво Моралеса", - сказал он в разговоре с журналистами.
Риос также предположил, что инцидент мог быть постановкой. "Я считаю, что жители Боливии на основании распространяемых фотографий и видеозаписей могут сделать вывод о возможной инсценировке покушения", - добавил он.