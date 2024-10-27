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В Боливии расследуют обстоятельства обстрела машины с экс-президентом Моралесом

В Боливии расследуют обстоятельства обстрела машины с экс-президентом Моралесом Правоохранительные органы Боливии не получали ордер на задержание экс-президента Эво Моралеса и расследуют обстоятельства стрельбы по автомобилю, в котором он находился.
Другие страны
27 октября 2024 г. 20:22
В Боливии расследуют обстоятельства обстрела машины с экс-президентом Моралесом

Правоохранительные органы Боливии не получали ордер на задержание экс-президента Эво Моралеса и расследуют обстоятельства стрельбы по автомобилю, в котором он находился.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Bolivia TV, об этом заявил замминистра внутренних дел страны Роберто Риос.

"Как государственные власти мы обязаны расследовать любые заявления, правдивые они или ложные <...> Я хочу уточнить, что полиция Боливии не получала никакого ордера на задержание господина Эво Моралеса", - сказал он в разговоре с журналистами.

Риос также предположил, что инцидент мог быть постановкой. "Я считаю, что жители Боливии на основании распространяемых фотографий и видеозаписей могут сделать вывод о возможной инсценировке покушения", - добавил он.

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