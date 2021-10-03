В Боливии продлили арест экс-президента страны

Судья Армандо Себальос продлил срок предварительного заключения экс-президенту страны Жанин Аньес, которую обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, а также геноциде.

Судья Армандо Себальос продлил срок предварительного заключения экс-президенту страны Жанин Аньес, которую обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, а также геноциде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила ее дочь Карилона Рибера Аньес.

"Моей матери Жанин Аньес продлили предварительное заключение еще на пять месяцев. Судья Армандо Себальос выносит решение без доказательств, не учитывая норм защиты, без указания каких-либо правовых критериев... И не уточняя, какие действия должен совершить прокурор, чтобы незаконно продолжить срок предварительного заключения моей матери", - сообщила Рибера Аньес на своей странице в Facebook.