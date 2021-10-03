О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Боливии продлили арест экс-президента страны

В Боливии продлили арест экс-президента страны Судья Армандо Себальос продлил срок предварительного заключения экс-президенту страны Жанин Аньес, которую обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, а также геноциде.
Другие страны
3 октября 2021 г. 08:58
В Боливии продлили арест экс-президента страны
Жанин Аньес

Судья Армандо Себальос продлил срок предварительного заключения экс-президенту страны Жанин Аньес, которую обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, а также геноциде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила ее дочь Карилона Рибера Аньес.

"Моей матери Жанин Аньес продлили предварительное заключение еще на пять месяцев. Судья Армандо Себальос выносит решение без доказательств, не учитывая норм защиты, без указания каких-либо правовых критериев... И не уточняя, какие действия должен совершить прокурор, чтобы незаконно продолжить срок предварительного заключения моей матери", - сообщила Рибера Аньес на своей странице в Facebook.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Boliviyanın sabiq prezidentinin həbsi müddəti uzadılıb

Другие новости из категории

Алжир отозвал посла во Франции после заявлений Макрона
Алжир отозвал посла во Франции после заявлений Макрона
3 октября 2021 г. 10:27
ЕС может создать военную учебную миссию в Украине
ЕС может создать военную учебную миссию в Украине
3 октября 2021 г. 09:18
Генсек ООН призвал Мали быстро привлечь к правосудию ответственных за гибель миротворца
Генсек ООН призвал Мали быстро привлечь к правосудию ответственных за гибель миротворца
3 октября 2021 г. 08:34
Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
3 октября 2021 г. 07:45
В Катаре прошли первые в истории парламентские выборы
В Катаре прошли первые в истории парламентские выборы
3 октября 2021 г. 06:28
Алжир отозвал посла во Франции для консультаций
Алжир отозвал посла во Франции для консультаций
3 октября 2021 г. 05:22
США начнут размещение в Европе 27 истребителей пятого поколения
США начнут размещение в Европе 27 истребителей пятого поколения
3 октября 2021 г. 04:06
Во Франции лицеист хотел совершить массовое убийство
Во Франции лицеист хотел совершить массовое убийство
3 октября 2021 г. 03:57
В Бразилии начались протесты против президента Болсонару
В Бразилии начались протесты против президента Болсонару
3 октября 2021 г. 02:59
Экс-президент Афганистана бежал в ОАЭ
Экс-президент Афганистана бежал в ОАЭ
3 октября 2021 г. 02:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi