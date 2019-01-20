В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Боливии в результате столкновения двух автобусов погибли по меньшей мере 22 человека.

Как передает Report, об этом информирует ABI.

Отмечается, что ДТП произошло в муниципалитете Чальяпата.

В результате происшествия пострадали 37 человек.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

В декабре 2018 года сообщалось, что в Боливии в результате столкновения двух микроавтобусов погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе один ребёнок.