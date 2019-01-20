В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека

https://report.az/storage/news/9d298981c69e907e89cef0c43ec6aba0/2b7a6645-e7d5-42bd-a9e9-db411f6afbf5_292.jpg
Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Боливии в результате столкновения двух автобусов погибли по меньшей мере 22 человека.
Как передает Report, об этом информирует ABI.
Отмечается, что ДТП произошло в муниципалитете Чальяпата.
В результате происшествия пострадали 37 человек.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
В декабре 2018 года сообщалось, что в Боливии в результате столкновения двух микроавтобусов погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе один ребёнок.
News DepartmentАвтор новости