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    В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Боливии в результате столкновения двух автобусов погибли по меньшей мере 22 человека.

    Как передает Report, об этом информирует ABI.

    Отмечается, что ДТП произошло в муниципалитете Чальяпата.

    В результате происшествия пострадали 37 человек.

    Все обстоятельства ДТП выясняются.

    В декабре 2018 года сообщалось, что в Боливии в результате столкновения двух микроавтобусов погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе один ребёнок.

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