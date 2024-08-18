В Боливии при столкновении автобуса со скалой погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, 18 получили травмы в результате столкновения автобуса со скалой на юге Боливии.

По меньшей мере 14 человек погибли, 18 получили травмы в результате столкновения автобуса со скалой на юге Боливии.

Как передает Report со ссылкой на агентство ABI, об этом сообщил начальник полиции департамента Тариха Хосе Ильянес.

"К сожалению, 14 человек погибли, 18 лицам была оказана помощь пожарными, полицией и машинами скорой помощи, которые прибыли на место происшествия", - заявил Х.Ильянес

По предварительным данным, авария могла произойти из-за неисправных тормозов. Помимо пассажиров, в автобусе, который направлялся в город Санта-Крус, находились двое водителей и их помощник. Пострадавшие были доставлены в больницу города Тариха.

Президент Боливии Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших. "Мы поручили расследовать причины, которые привели к этому страшному происшествию", - написал он в соцсети "X".