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В Боливии при наводнениях погибли 16 человек

В Боливии при наводнениях погибли 16 человек В Боливии из-за наводнений с ноября прошлого года погибли 16 человек.
Другие страны
8 января 2025 г. 21:57
В Боливии при наводнениях погибли 16 человек

В Боливии из-за наводнений с ноября прошлого года погибли 16 человек.

Как передает Report со ссылкой на газету Los Tiempos, об этом сообщил замминистра обороны страны Хуан Карлос Кальвимонтес.

"Пострадали восемь департаментов. В общей сложности затронуты 16 013 семей, ущерб нанесен 335 домам, разрушены 194 дома, 16 человек погибли", - заявил он.

Кальвимонтес добавил, что в девяти департаментах страны сохраняется угроза выхода рек из берегов. За время проливных дождей, которые привели к наводнениям, власти распределили 18,3 тонны гуманитарной помощи.

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