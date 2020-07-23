О нас
Report Georgia

В Боливии президентские выборы перенесли на октябрь

В Боливии президентские выборы перенесли на октябрь Высший избирательный суд (ВИС) Боливии вновь перенес президентские и парламентские выборы из-за пандемии коронавируса и назначил их на 18 октября.
Другие страны
23 июля 2020 г. 22:38
В Боливии президентские выборы перенесли на октябрь

Высший избирательный суд (ВИС) Боливии вновь перенес президентские и парламентские выборы из-за пандемии коронавируса и назначил их на 18 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг председатель инстанции, выполняющей функции Центризбиркома, Сальвадор Ромеро.

"ВИС решил назначить всеобщие выборы на воскресенье, 18 октября 2020 года", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По словам Ромеро, в случае необходимости второй тур выборов должен состояться 29 ноября. "Вступление в должность состоится в декабре этого года", - добавил он.

Напомним, что ранее ВИС назначил проведение выборов на 6 сентября. Как отметил Ромеро, инстанция "изучила все возможные исследования и прогнозы", из которых следует, что пик заражений коронавирусом в Боливии придется на конец июля - начало сентября. "А выборы рекомендуется проводить в момент спада пандемии для снижения рисков", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
823x150

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса
23 июля 2020 г. 23:18
Трамп и Путин обсудили коллективные усилия ради стабильности в регионе
Трамп и Путин обсудили коллективные усилия ради стабильности в регионе
23 июля 2020 г. 21:22
Китай запускает кампанию по контролю за деятельностью независимых СМИ
Китай запускает кампанию по контролю за деятельностью независимых СМИ
23 июля 2020 г. 14:36
В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
23 июля 2020 г. 12:37
Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду
Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду
23 июля 2020 г. 09:42
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса
23 июля 2020 г. 09:21
В Германии за сутки выявили 569 случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 569 случаев коронавируса
23 июля 2020 г. 08:41
Трамп назвал вероятного победителя в создании вакцины от коронавируса
Трамп назвал вероятного "победителя" в создании вакцины от коронавируса
23 июля 2020 г. 07:38
Ученые предрекли 23 странам потерю 50% населения к концу века
Ученые предрекли 23 странам потерю 50% населения к концу века
23 июля 2020 г. 06:52
Ученые выявили набор наиболее сильных антител к коронавирусу
Ученые выявили набор наиболее сильных антител к коронавирусу
23 июля 2020 г. 05:21
396x350

Последние новости

00:28
Вейсова: Количество обращений в связи с COVID-19 снизилось на 25% Здравоохранение
23:59
Президент раскритиковал деятельность некоторых структур Инфраструктура
23:44
Президенту обратились из-за равнодушного отношения структур к засухе Инфраструктура
23:25
При Президенте состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства ОБНОВЛЕНО Инфраструктура
23:18
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса Другие страны
22:56
Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом Здравоохранение
22:38
В Боливии президентские выборы перенесли на октябрь Другие страны
22:14
ГЭЦ: Семь человек исключены с экзамена Наука и образование
22:03
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе В регионе
21:38
Обнародованы результаты выпускных экзаменов Наука и образование
21:29
В Турции число зараженных COVID-19 превысило 223 тысяч В регионе
21:22
Трамп и Путин обсудили коллективные усилия ради стабильности в регионе Другие страны
21:00
Сергей Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в Россииазербайджанармениянагорнокарабахскийконфликт Внешняя политика
20:55
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи Наука и образование
20:25
Ученые рассказали почему Twitter может быть угрозой всему миру Это интересно
Вся новостная лента