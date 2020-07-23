В Боливии президентские выборы перенесли на октябрь

Высший избирательный суд (ВИС) Боливии вновь перенес президентские и парламентские выборы из-за пандемии коронавируса и назначил их на 18 октября.

Высший избирательный суд (ВИС) Боливии вновь перенес президентские и парламентские выборы из-за пандемии коронавируса и назначил их на 18 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг председатель инстанции, выполняющей функции Центризбиркома, Сальвадор Ромеро.

"ВИС решил назначить всеобщие выборы на воскресенье, 18 октября 2020 года", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По словам Ромеро, в случае необходимости второй тур выборов должен состояться 29 ноября. "Вступление в должность состоится в декабре этого года", - добавил он.

Напомним, что ранее ВИС назначил проведение выборов на 6 сентября. Как отметил Ромеро, инстанция "изучила все возможные исследования и прогнозы", из которых следует, что пик заражений коронавирусом в Боливии придется на конец июля - начало сентября. "А выборы рекомендуется проводить в момент спада пандемии для снижения рисков", - сказал он.