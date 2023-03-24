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В Боливии предложили создать аналог ОПЕК для лития

В Боливии предложили создать аналог ОПЕК для лития Президент Боливии Луис Арсе предложил создать похожую на ОПЕК организацию для стран-экспортеров лития. В нее войдут Аргентина, Боливия, Перу и Чили, сообщает Report со ссылкой на 1prime.
Другие страны
24 марта 2023 г. 13:47
В Боливии предложили создать аналог ОПЕК для лития

Президент Боливии Луис Арсе предложил создать похожую на ОПЕК организацию для стран-экспортеров лития. В нее войдут Аргентина, Боливия, Перу и Чили, сообщает Report со ссылкой на 1prime.

"У нас есть литий в Боливии, Чили, Аргентине и Перу; мы готовы совместно разработать политику, которая обеспечит положение наших стран как поставщиков этого вида энергии на суверенных условиях, благоприятствующих нашим народам", - сказал Арсе, добавив, что необходимо создать организацию похожую на ОПЕК..

В мае 2022 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщал, что власти Мексики, Боливии, Аргентины и Чили, которые располагают запасами лития, обсуждают создание ассоциации для обмена технологиями разведки и добычи минерала.

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Версия на английском языке Bolivia proposes to create OPEC-like organzation for lithium producers

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