В Боливии предложили создать аналог ОПЕК для лития

Президент Боливии Луис Арсе предложил создать похожую на ОПЕК организацию для стран-экспортеров лития. В нее войдут Аргентина, Боливия, Перу и Чили, сообщает Report со ссылкой на 1prime.

Президент Боливии Луис Арсе предложил создать похожую на ОПЕК организацию для стран-экспортеров лития. В нее войдут Аргентина, Боливия, Перу и Чили, сообщает Report со ссылкой на 1prime.

"У нас есть литий в Боливии, Чили, Аргентине и Перу; мы готовы совместно разработать политику, которая обеспечит положение наших стран как поставщиков этого вида энергии на суверенных условиях, благоприятствующих нашим народам", - сказал Арсе, добавив, что необходимо создать организацию похожую на ОПЕК..

В мае 2022 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщал, что власти Мексики, Боливии, Аргентины и Чили, которые располагают запасами лития, обсуждают создание ассоциации для обмена технологиями разведки и добычи минерала.