В Боливии потерпел крушение самолет, 6 погибших - ФОТО

Шесть человек погибли в результате крушения небольшого самолета, принадлежащего ВВС Боливии.

Как передает Report со ссылкой на газету Pagina Siete, самолет, разбившийся в департаменте Бени, направлялся в город Санта-Крус. На борту находились шесть человек - два пилота и четыре пассажира из Испании, которых должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину.

Как сообщило в Facebook Министерство обороны Боливии, его глава Луис Фернандо Лопес выразил соболезнования семьям пилотов, которые "погибли при исполнении своих обязанностей".