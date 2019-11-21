В Боливии погибли восемь человек в ходе полицейской операции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Институт судебных исследований Боливии подтвердил в среду гибель восьми протестующих в ходе операции по снятию блокады с нефтезавода в Эль-Альто, об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Два тела были направлены на вскрытие, ещё шесть пока хранятся в часовне Сенкаты в Эль-Альто", - сообщил директор института Андрес Флорес.

По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли после отправки конвоя с топливом в Ла Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь.

*** 23:58

Силы безопасности Боливии применили силу против сторонников подавшего в отставку экс-президента Эво Моралеса в городе Эль-Альто.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в результате погибло три и ранено 30 человек.

Военные провели операцию в квартале Сенката, где протестующие построили баррикады.

Как сообщает правозащитная организация Defensoria del Pueblo, цель операции - обеспечение безопасной заправки танкеров, доставляющих природный газ и топливо в боливийскую столицу Ла-Пас.

Правозащитники призвали генпрокуратуру Боливии провести расследование инцидента, привлечь к ответственности виновных в гибели людей и пресечь вмешательство военных в общественные акции.

В то же время Межамериканская комиссия по правам человека (IACHR) осудила применение в Боливии непропорциональной силы к протестующим.

В результате беспорядков, вспыхнувших в Боливии 20 октября, погибло 27 и ранения получило не менее 765 человек.

Эво Моралес прибыл в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.