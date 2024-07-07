В Боливии по делу о попытке госпереворота задержаны 24 человека

Фигурантами дела о попытке госпереворота, совершенной в Боливии 26 июня, проходят 24 человека.

Фигурантами дела о попытке госпереворота, совершенной в Боливии 26 июня, проходят 24 человека.

Как передает Report , об этом сообщила генпрокуратура страны.

"Спустя 10 дней с открытия предварительного расследования генпрокуратура предъявила шесть формальных обвинений, которые в свою очередь привели к назначению обеспечительных мер в отношении 24 лиц", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее власти сообщали о 21 задержанном.

По словам генпрокуратуры, в рамках дела расследуется совершение таких преступлений, как "вооруженное восстание", "терроризм", "покушение на безопасность президента", "уничтожение или порча государственного имущества", "ненадлежащее использование общественного имущества и услуг".