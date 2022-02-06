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В Боливии нашли крупное газовое месторождение

В Боливии нашли крупное газовое месторождение В Боливии обнаружены крупные газовые месторождения.
Другие страны
6 февраля 2022 г. 15:48
В Боливии нашли крупное газовое месторождение

В Боливии обнаружены крупные газовые месторождения.

Как передает Report, об этом написал в своем Twitter-аккаунте президент страны Луис Арсе.

"Сообщаем Боливии, что разведка, которую мы начали в прошлом году, дала результаты. Мы обнаружили запасы природного газа на месторождении Маргарита-Уакайя, расположенном между Тариха и Чукисака, с потенциалом добычи в 3 миллиона кубометров в день", - отметил он.

Эта скважина обладает самыми крупными запасами газа, считают в боливийской нефтегазовой компании YPFB. Благодаря запуску добычи страна сможет ежегодно получать до 260 миллионов долларов США.

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