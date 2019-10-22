В Боливии начались беспорядки из-за президентских выборов

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Беспорядки, участники которых выступили с обвинениями в адрес властей в мошенничестве на выборах президента, произошли этой ночью в ряде городов Боливии, сообщает Reportсо ссылкой на "Интерфакс".

Поджоги, погромы и акты вандализма отмечены в городах Ла-Пас, Риберальта, Якуиба, Пандо и Тариха. Значительная часть этих городов расположена в более богатой равнинной части на востоке страны.

В частности в Риберальте протестующие свалили памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, а в Тарихе участники акций протеста жгли материалы избирательной комиссии.

В Ла-Пасе в результате столкновений пострадал ректор Университета "Сан-Андрес" Вальдо Альбаррасин. Он попал в больницу с травмой головы.

Беспорядки начались после того, как избирательная комиссия, не подсчитав все бюллетени, объявила, что второй тур выборов, о котором сообщалось первоначально, может не потребоваться.

На данный момент подсчитано 95,3% голосов избирателей, при этом 46,86% получает кандидат от "Движения за социализм" нынешний президент страны Эво Моралес Айма. Его основной конкурент кандидат от партии "Гражданское сообщество" бывший президент Боливии Карлос Меса выходит на второе место с 36,72% голосов.