В Боливии лидер оппозиции поздравил Аньес, принявшую полномочия президента

Оппозиционер Карлос Меса, который был главным соперником Эво Моралеса на выборах президента Боливии, поздравил Жанин Аньес, временно принявшую на себя полномочия главы государства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Поздравляю нового конституционного президента Боливии Жанин Аньес. Наша страна укрепляется с ее приходом, призывом к демократии и законным, мирным и героическим подвигом", - написал Меса в Twitter.

Оппозиционный сенатор Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны.

Высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом в воскресенье на фоне протестов ушло в отставку и покинуло страну, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената, но ее должен утвердить парламент. Большинство в две трети в обеих палатах принадлежит партии Моралеса MAS, и ее депутаты не явились на заседание.