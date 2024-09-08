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В Боливии из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное положение

В Боливии из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное положение Правительство Боливии объявило чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, уничтоживших более 3,8 млн гектаров лесов по всей стране.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 06:55
В Боливии из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное положение

Правительство Боливии объявило чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, уничтоживших более 3,8 млн гектаров лесов по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, на организованном в связи с этим пресс-конференции министр обороны Эдмундо Новилло подчеркнул, что эта мера позволит быстрее и эффективнее сотрудничать с международными партнерами по оказанию гуманитарной и технической помощи.

Согласно информации, в настоящее время по всей стране бушуют 72 активных пожара, больше всего пострадал Санта-Крус на востоке, где зафиксировано 64 крупных очага. В Бени в северо-центральной части страны зафиксировано шесть активных пожаров, а в Ла-Пасе на западе и Пандо на севере — по одному.

Пожары поставили под угрозу ключевые охраняемые территории, включая национальный парк Ноэль Кемпфф Меркадо, заказники в Сан-Игнасио-де-Веласко и Санта-Крусе.

"Пожары все еще бушуют на значительной части территории страны, но мы мобилизуем все имеющиеся ресурсы, чтобы взять их под контроль", — отметил министр окружающей среды и водных ресурсов Алан Лиспергер.

Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что группа бразильских специалистов прибыла в Сан-Игнасио-де-Веласко для помощи в координации усилий по тушению пожаров.

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