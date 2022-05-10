В Боливии из-за давки на студенческом собрании погибли четыре человека

Не менее четырех студентов погибли в понедельник в результате давки, которая возникла на собрании в университете в боливийском городе Потоси.

Не менее четырех студентов погибли в понедельник в результате давки, которая возникла на собрании в университете в боливийском городе Потоси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава полиции города Лимберт Чоке.

"К настоящему моменту четыре человека погибли. К сожалению, их личности не установлены", - приводит его слова газета El Deber.

По данным издания, пострадали более 70 студентов. Давка возникла после того, как неизвестные бросили гранату со слезоточивым газом в зале Автономного университете Томаса Фриаса, где в этот момент проходило собрание. Полиция проводит расследование случившегося.