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В Боливии из-за давки на студенческом собрании погибли четыре человека

В Боливии из-за давки на студенческом собрании погибли четыре человека Не менее четырех студентов погибли в понедельник в результате давки, которая возникла на собрании в университете в боливийском городе Потоси.
Другие страны
10 мая 2022 г. 07:26
В Боливии из-за давки на студенческом собрании погибли четыре человека

Не менее четырех студентов погибли в понедельник в результате давки, которая возникла на собрании в университете в боливийском городе Потоси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава полиции города Лимберт Чоке.

"К настоящему моменту четыре человека погибли. К сожалению, их личности не установлены", - приводит его слова газета El Deber.

По данным издания, пострадали более 70 студентов. Давка возникла после того, как неизвестные бросили гранату со слезоточивым газом в зале Автономного университете Томаса Фриаса, где в этот момент проходило собрание. Полиция проводит расследование случившегося.

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