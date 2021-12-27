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В Боливии 13 человек погибли из-за наводнений

В Боливии 13 человек погибли из-за наводнений Вызванные ливнями наводнения в Боливии привели к гибели 13 человек.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 09:23
В Боливии 13 человек погибли из-за наводнений

Вызванные ливнями наводнения в Боливии привели к гибели 13 человек.

Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Были повреждены более 400 домов, из них 80 уже не подлежат восстановлению. И у нас есть информация о 13 погибших", - сказал заместитель министра обороны Хуан Карлос Кальвимонтес.

По его словам, к настоящему моменту от проливных дождей пострадали семь из девяти департаментов страны. "В [департаменте] Санта-Крус ситуация действительно критическая", - отметил он.

По его словам, в результате наводнений пострадали не менее 1 000 семей. В нескольких населенных пунктах проводится эвакуация. "Мы продолжаем оценку [экономического] ущерба", - добавил Кальвимонтес.

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