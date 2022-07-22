В болгарской акватории Черного моря начались военные учения НАТО

НАТО начал военные учения "Бриз" в болгарской акватории Черного моря.

НАТО начал военные учения "Бриз" в болгарской акватории Черного моря.

Как передает Report со ссылкой на болгарское издание News.bg, это первые масштабные учения в Черном море с момента боевых действий РФ в Украине.

В учениях принимают 11 стран Североатлантического альянса: Болгария, Албания, Бельгия, Греция, Италия, Латвия, Польша, Румыния, США, Турция и Франция.

К учениям привлечены 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1 390 военнослужащих страны.

В районах проведения учений были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности участников из-за риска свободно плавающих противокорабельных мин.