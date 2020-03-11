В Болгарии зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Первая смерть от нового коронавируса была зарегистрирована в среду в Болгарии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Национальный оперативный штаб, жертвой вызванного инфекцией заболевания стала 66-летняя женщина, поступившая накануне в больницу скорой помощи имени Николая Пирогова в Софии с тяжелой дыхательной недостаточностью. Состояние ее 77-летнего мужа, лечение которого продолжается, остается тяжелым.

В штабе проинформировали, что сегодня был выявлен седьмой для Болгарии случай заболеваний.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 100 странах.