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В Болгарии замминистра отправили в отставку после столкновения грузовых поездов

В Болгарии замминистра отправили в отставку после столкновения грузовых поездов Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев отправил в отставку заместителя министра транспорта и коммуникаций Бисера Минчева после аварии на железной дороге.
Другие страны
15 января 2025 г. 23:39
В Болгарии замминистра отправили в отставку после столкновения грузовых поездов

Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев отправил в отставку заместителя министра транспорта и коммуникаций Бисера Минчева после аварии на железной дороге.

Как передает Report, об этом сообщила правительственная пресс-служба.

"Минчев, который в министерстве отвечает за железнодорожный транспорт, освобожден от должности по предложению министра транспорта и коммуникаций Красимира Стоянова из-за трагического инцидента со столкновением двух грузовых поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также ожидаются отставки в национальной компании "Железнодорожная инфраструктура".

Ранее сообщалось, что два грузовых поезда столкнулись в окрестностях Софии у железнодорожной станции Кремиковцы. По словам главы софийской полиции Любомира Николова, при аварии два человека погибли, шестеро получили травмы и были госпитализированы.

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