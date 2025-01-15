В Болгарии замминистра отправили в отставку после столкновения грузовых поездов

Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев отправил в отставку заместителя министра транспорта и коммуникаций Бисера Минчева после аварии на железной дороге.

Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев отправил в отставку заместителя министра транспорта и коммуникаций Бисера Минчева после аварии на железной дороге.

Как передает Report , об этом сообщила правительственная пресс-служба.

"Минчев, который в министерстве отвечает за железнодорожный транспорт, освобожден от должности по предложению министра транспорта и коммуникаций Красимира Стоянова из-за трагического инцидента со столкновением двух грузовых поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также ожидаются отставки в национальной компании "Железнодорожная инфраструктура".

Ранее сообщалось, что два грузовых поезда столкнулись в окрестностях Софии у железнодорожной станции Кремиковцы. По словам главы софийской полиции Любомира Николова, при аварии два человека погибли, шестеро получили травмы и были госпитализированы.