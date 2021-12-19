О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Болгарии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Болгарии зафиксировали вспышку птичьего гриппа Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на индустриальной птицеферме в районе города Стара-Загора в Болгарии.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 07:24
В Болгарии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на индустриальной птицеферме в районе города Стара-Загора в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство по безопасности продуктов питания страны.

Заболевание, вызванное высокопатогенным вирусом типа А, выявлено на утиной ферме, где находится более 7 тыс. птиц, которые будут уничтожены гуманным способом.

В радиусе 10 км от очага заболевания проводятся профилактические и карантинные мероприятия, усилен ветеринарный контроль. Ведется расследование причин заражения.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda quş qripi epidemiyası qeydə alınıb

Другие новости из категории

В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов РКК/YPG
В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов РКК/YPG
19 декабря 2021 г. 08:22
Талибы исключили возможность военного сотрудничества с США
Талибы исключили возможность военного сотрудничества с США
19 декабря 2021 г. 07:36
Нидерланды уходят на жесткий карантин из-за омикрон-штамма
Нидерланды уходят на жесткий карантин из-за "омикрон"-штамма
19 декабря 2021 г. 06:13
Байден расскажет о новых мерах в свете распространения в США омикрона
Байден расскажет о новых мерах в свете распространения в США "омикрона"
19 декабря 2021 г. 04:46
Власти ФРГ объявили Британию зоной распространения мутаций
Власти ФРГ объявили Британию зоной распространения мутаций
19 декабря 2021 г. 03:49
Сегодня в Чили состоится второй тур президентских выборов
Сегодня в Чили состоится второй тур президентских выборов
19 декабря 2021 г. 02:14
В Британии возросло число смертей среди больных омикроном
В Британии возросло число смертей среди больных "омикроном"
19 декабря 2021 г. 01:46
В Пакистане на рынке прогремел взрыв, есть погибший и раненые
В Пакистане на рынке прогремел взрыв, есть погибший и раненые
18 декабря 2021 г. 21:30
Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах возросло до 33
Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 33
18 декабря 2021 г. 21:11
В Италии при падении подъемного крана погибли три человека
В Италии при падении подъемного крана погибли три человека
18 декабря 2021 г. 20:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi