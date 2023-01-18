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В Болгарии зафиксировали температурный рекорд

В Болгарии зафиксировали температурный рекорд Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в среду температурный рекорд.
Другие страны
18 января 2023 г. 18:55
В Болгарии зафиксировали температурный рекорд

Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в среду температурный рекорд.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

В городе Тырговиште, расположенном в северо-восточной части страны, воздух в среду прогрелся до 20 градусов Цельсия.

Это на 3,5 градусов выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1955 году - тогда термометры в этом городе показывали 18 января 16,5 градуса, отмечает агентство. Обычно в Болгарии в это время года температура держится на уровне около 0 градусов Цельсия.

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