В Болгарии зафиксировали температурный рекорд

Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в среду температурный рекорд.

Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в среду температурный рекорд.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

В городе Тырговиште, расположенном в северо-восточной части страны, воздух в среду прогрелся до 20 градусов Цельсия.

Это на 3,5 градусов выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1955 году - тогда термометры в этом городе показывали 18 января 16,5 градуса, отмечает агентство. Обычно в Болгарии в это время года температура держится на уровне около 0 градусов Цельсия.