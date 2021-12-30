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В Болгарии зафиксировали резкий рост случаев заболевания COVID-19

В Болгарии зафиксировали резкий рост случаев заболевания COVID-19 Резкий рост случаев заражения коронавирусом отмечен в Болгарии. За прошедшие сутки санитарные службы страны зарегистрировали 3 449 новых случаев заболевания COVID-19, на 2,2 тыс. больше, чем днем ранее, при этом число положительных тестов увеличилось с 5%
Другие страны
30 декабря 2021 г. 10:01
В Болгарии зафиксировали резкий рост случаев заболевания COVID-19

Резкий рост случаев заражения коронавирусом отмечен в Болгарии. За прошедшие сутки санитарные службы страны зарегистрировали 3 449 новых случаев заболевания COVID-19, на 2,2 тыс. больше, чем днем ранее, при этом число положительных тестов увеличилось с 5% до 9,4% от общего количества анализов.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В стране умерли 162 пациента с коронавирусом (93% из них не были вакцинированы), общее количество умерших достигло 30 819.

В Болгарии на лечении в стационарах находится 4 071 пациент, в том числе 462 - в отделениях интенсивной терапии.

В стране до конца марта 2022 года действует режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, для входа в учреждения, крупные магазины, театры, музеи, предприятия общественного питания и другие общественные места в помещениях требуется предъявление QR-кода, подтверждающего полную вакцинацию, перенесенное заболевание, отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 72 часа) или антигенного теста (48 часов).

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано около 30% населения старше 12 лет (около 1,9 млн человек).

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