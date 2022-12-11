В Болгарии зафиксировали пять температурных рекордов

Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в субботу сразу пять температурных рекордов.

Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в субботу сразу пять температурных рекордов.

Как сообщает Болгарское национальное радио (БНР), теплые воздушные массы доминируют в восточной части Болгарии.

По данным БНР, в городе Разград воздух прогрелся до 20,1 градуса Цельсия, на 1,3 градуса выше рекордного показателя 1950 года. 20 градусов было зафиксировано в Бургасе, при рекорде 18,4 градуса в 1944 году. Новые рекорды отмечены в Варне - 19,6 градуса, в Шумене - 19,5, Добриче - 17,8 градуса.

Синоптики Болгарии прогнозируют в воскресенье дождливый день, практически по всей стране объявлен желтый уровень, а в отдельных районах южных регионов Болгарии - оранжевый уровень опасности. В понедельник температура упадут до нуля градусов, ожидается снегопад.