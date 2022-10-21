В Болгарии зафиксировали новый очаг птичьего гриппа

Новый очаг птичьего гриппа зафиксирован в Болгарии.

Новый очаг птичьего гриппа зафиксирован в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает болгарское агентство по безопасности продуктов питания.

Заболевание выявлено на ферме в районе города Хасково. Все находящиеся там более 19 тыс. кур будут уничтожены.

В радиусе 3 км от очага заражения проводятся профилактические и карантинные мероприятия, на всех фермах усилен ветеринарный контроль. В десятикилометровой зоне усилено наблюдение. Запрещена перевозка птиц и произведенных из них продуктов.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.