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    В Болгарии задержан подозреваемый в убийстве журналистки

    © Reuters

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Полиция Болгарии задержала подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    "Мы можем сказать, что был задержан подозреваемый", - заявил агентству источник, не сообщив подробностей задержания.

    Отметим также, что глава МВД Младен Маринов намерен выступить в течение часа со специальным заявлением. На данный момент он находится на месте преступления.

    Ранее сообщалось, что в Болгарии изнасилована и зверски убита журналистка Виктория Маринова, которая расследовала хищения денежных средство из фондов Евросоюза.

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