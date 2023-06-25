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В Болгарии взорвался оружейный склад

В Болгарии взорвался оружейный склад Склад, где хранились разнообразные военные материалы, взорвался в ночь на воскресенье в районе города Карнобат, в юго-восточной части страны.
Другие страны
25 июня 2023 г. 20:23
В Болгарии взорвался оружейный склад

Склад, где хранились разнообразные военные материалы, взорвался в ночь на воскресенье в районе города Карнобат, в юго-восточной части страны.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на местных жителей, в районе склада минувшей ночью произошли несколько сильных взрывов, после чего возник пожар.

Факт происшествия подтвердила полиция, уточнив, что данных о пострадавших во время инцидента нет. Территория склада оцеплена. Будет сформирована команда экспертов, которая не ранее чем через 72 часа проведет осмотр места ЧП.

Агентство отмечает, что склад принадлежит болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, в июле прошлого года в нем уже был пожар, причиной которого, вероятно, стал поджог, однако расследование происшествия еще продолжается.

В связи с инцидентом премьер-министр Болгарии Николай Денков распорядился принять превентивные меры по обеспечению безопасности государственных и частных производственных предприятий болгарского военно-промышленного комплекса (ВПК), сообщает правительственная информационная служба. Отмечается, что на всех государственных заводах ВПК и в близлежащих районах будут усилены меры безопасности.

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Версия на английском языке Explosion breaks out at ammunition depot in Bulgaria
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda silah anbarında partlayış baş verib

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