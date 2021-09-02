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В Болгарии вводятся новые ограничения в рамках борьбы с пандемией

В Болгарии вводятся новые ограничения в рамках борьбы с пандемией Минздрав Болгарии опубликовал распоряжение министра здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацарова о введении новых ограничений в связи с распространением коронавируса.
Другие страны
2 сентября 2021 г. 22:11
В Болгарии вводятся новые ограничения в рамках борьбы с пандемией

Минздрав Болгарии опубликовал распоряжение министра здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацарова о введении новых ограничений в связи с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в документе отмечается, что временные противоэпидемические меры вводятся на территории страны с 7 сентября по 31 октября.

В частности, на этот период в Болгарии запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе музыкальных и других фестивалей, на которых число присутствующих не ограничено определенным количеством сидячих мест, закрываются детские центры и клубы, спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проводиться без зрителей. Ограничивается время работы предприятий общественного питания, в том числе ресторанов и кафе, которые смогут работать с 7 утра и до 23:00. Также решено ограничить до 50% число зрителей на концертах, спектаклях и в кинотеатрах. Допускается посещение музеев и галерей при загрузке один человек на восемь квадратных метров. Работодателям рекомендовано организовать дистанционный рабочий процесс для 50% персонала и ввести плавающее начало рабочего времени.

"Ограничения могут не вводиться в том случае, если 100% персонала соответствующего объекта или занятого на мероприятии вакцинированы, переболели коронавирусом или располагают официальным документом с результатом ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до начала мероприятия", - отмечено в распоряжении.

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