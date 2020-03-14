В Болгарии ввели режим ЧС из-за коронавируса

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Народное собрание (парламент) Болгарии поддержало предложение правительства и единогласно решило ввести в стране с 13 марта по 13 апреля режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавируса.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы предлагаем ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц, он направлен, прежде всего, на недисциплинированных людей, которые способствуют распространению заразы", - заявил премьер-министр Бойко Борисов, представляя перед депутатами инициативу правительства.

Начальник Национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Мутафчийски, объясняя эпидемиологическую ситуацию в стране, подчеркнул, что главная задача режима ЧС - максимальное ограничение распространения заболевания.