В Болгарии впервые за 103 года выявили холеру

В Болгарию впервые за 103 года попала холера.

В Болгарию впервые за 103 года попала холера.

Как передает Report , об этом сообщило издание Novinite .

Болезнь в страну привез постоянно проживающий в Болгарии 23-летний уроженец Индии, который с 2 августа по 23 августа находился на родине, в Нью-Дели. Симптомы холеры у юноши проявились уже 3 сентября. Он находится под наблюдением врачей. Отмечается, что общее состояние больного хорошее. Проживавший вместе с индийцем мужчина был помещен на карантин, других контактных лиц выявлено не было. Взятые у возможно зараженного товарища индийца анализы на вибрионы холеры показали отрицательный результат.

Отметим, что последняя эпидемия холеры в Болгарии произошла в период с 1914 по 1918 годы.