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В Болгарии впервые за 103 года выявили холеру

В Болгарии впервые за 103 года выявили холеру В Болгарию впервые за 103 года попала холера.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 23:55
В Болгарии впервые за 103 года выявили холеру

В Болгарию впервые за 103 года попала холера.

Как передает Report, об этом сообщило издание Novinite.

Болезнь в страну привез постоянно проживающий в Болгарии 23-летний уроженец Индии, который с 2 августа по 23 августа находился на родине, в Нью-Дели. Симптомы холеры у юноши проявились уже 3 сентября. Он находится под наблюдением врачей. Отмечается, что общее состояние больного хорошее. Проживавший вместе с индийцем мужчина был помещен на карантин, других контактных лиц выявлено не было. Взятые у возможно зараженного товарища индийца анализы на вибрионы холеры показали отрицательный результат.

Отметим, что последняя эпидемия холеры в Болгарии произошла в период с 1914 по 1918 годы.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda 103 ildə ilk dəfə vəba aşkarlanıb

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