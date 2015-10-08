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    ​В Болгарии в тоннеле столкнулись полсотни авто

    В масштабной аварии погибли три человека, еще четверо ранены

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ На участке шоссе между городом Ботевград и Софией в Болгарии столкнулись более 50 автомобилей.

    Как передает Report со ссылкой на BNT.bg, авария произошла в тоннеле «Витиня».

    По данным правоохранителей, погибли три человека, еще четверо ранены среди них маленький ребенок. Всех пострадавших доставили в больницы. На месте аварии работают спасатели и полиция.

    Пока что неясно, что именно стало причиной столь крупной аварии. Проезд по магистрали заблокирован.

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