В Болгарии в ДТП с автобусом погибли не менее 15 человек

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Туристический автобус перевернулся в Болгарии в районе Искырского дефиле недалеко от города Своге около 17:30 местному времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в аварии погибли не менее 15 человек, 27 человек пострадали. Всего в автобусе находились 50 пассажиров. На место происшествия отправлены более 20 бригад медиков из Софии и ближайших городов.

Президент Болгарии Румен Радев отменил торжественные мероприятия, посвященные 141-й годовщине героических боев на Шипке в Русско-турецкой освободительной войне 1877-1878 годов.

Согласно предварительно информации, причиной ДТП стала плохая видимость.