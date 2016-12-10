В Болгарии сошел с рельсов поезд, перевозивший пропан-бутан - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Масштаб ущерба от железнодорожной аварии в Болгарии такой же, как при стихийном бедствии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом считает главный секретарь МВД страны Георгий Костов.

"Ущерб в Хитрино таких же размеров, как при стихийном бедствии. В данном случае мы говорим о транспортной аварии, но произошедшие взрывы повлекли за собой значительный материальный ущерб", — заявил Костов, отметив, что взрывная волна была крайне разрушительной.

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Первая новость опубликована в 11:08

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Товарный поезд, перевозивший 26 цистерн с пропан-бутаном, сошел с рельсов в населенном пункте Хитрино Шуменской области Болгарии.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, в результате взрыва нескольких цистерн погибли четыре человека, пострадали еще не менее двадцать человека.

В результате инцидента разрушены несколько построек, 12 человек извлекли из-под обломков.

Все пострадавшие доставлены в больницы, на месте работают пожарные и медики.