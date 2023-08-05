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В Болгарии скорый пассажирский поезд врезался в автомобиль

В Болгарии скорый пассажирский поезд врезался в автомобиль Скорый пассажирский поезд София - Варна врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде в районе города Павликени в северной части Болгарии. По предварительным данным, водитель автомобиля - женщина - погибла, пассажиры поезда не пострадали.
Другие страны
5 августа 2023 г. 17:25
В Болгарии скорый пассажирский поезд врезался в автомобиль

Скорый пассажирский поезд София - Варна врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде в районе города Павликени в северной части Болгарии. По предварительным данным, водитель автомобиля - женщина - погибла, пассажиры поезда не пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Nova.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени, когда автомобиль оказался на переезде, несмотря на работающую сигнализацию. На месте происшествия работает полиция. Около 250 пассажиров поезда к месту назначения будут доставлены автобусами.

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