В Болгарии скорый пассажирский поезд врезался в автомобиль

Скорый пассажирский поезд София - Варна врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде в районе города Павликени в северной части Болгарии. По предварительным данным, водитель автомобиля - женщина - погибла, пассажиры поезда не пострадали.

Скорый пассажирский поезд София - Варна врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде в районе города Павликени в северной части Болгарии. По предварительным данным, водитель автомобиля - женщина - погибла, пассажиры поезда не пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Nova.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени, когда автомобиль оказался на переезде, несмотря на работающую сигнализацию. На месте происшествия работает полиция. Около 250 пассажиров поезда к месту назначения будут доставлены автобусами.