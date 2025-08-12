МВД Болгарии проводит массовые обыски у торговцев оружием по запросу Украины

В Болгарии проводятся массовые обыски у торговцев оружием по запросу Украины.

В Болгарии проходят массовые обыски у торговцев оружием по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря МВД Болгарии Мирослав Рашков.

Запрос Киева связан с расследованием возможной коррупции в Украине, касающейся поставок оружия по завышенным ценам.

“Операция охватывает несколько регионов и находится под координацией Национальной службы расследований. Объекты обысков расположены в различных городах страны”, - сообщил Рашков.

Ранее в тот же день Верховная кассационная прокуратура Болгарии подтвердила, что контролирует проведение обысков и выемок в домах и офисах ряда торговцев оружием по всей стране. .

Мирослав Рашков уточнил, что задержаний в рамках таких обысков пока что не было.