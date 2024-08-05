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В Болгарии проведут новые парламентские выборы

В Болгарии проведут новые парламентские выборы Болгарию вновь ждут внеочередные парламентские выборы, поскольку партии "Есть такой народ" - третьей политической силы в парламенте - не удалось сформировать правительство.
Другие страны
5 августа 2024 г. 17:24
В Болгарии проведут новые парламентские выборы

Болгарию вновь ждут внеочередные парламентские выборы, поскольку партии "Есть такой народ" - третьей политической силы в парламенте - не удалось сформировать правительство.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

"Спасибо за то, что доверили нам мандат на формирование правительства. Мы провели переговоры со всеми партиями, кроме одной ("Движения за права и свободы"), но заручиться необходимой поддержкой нам не удалось. Нет необходимости объяснять, как все происходило, потому что все было доступно общественности. Мы возвращаем мандат неисполненным", - сообщил президенту Румену Радеву лидер партийной фракции в парламенте Тошко Йорданов.

Партия "Есть такой народ" на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Болгарии в июне, получила лишь 16 мест в 240-местном Народном собрании, и для формирования кабинета ей нужно было вести коалиционные переговоры.

Ранее неудачей закончились попытки сформировать правительство у консервативной партии ГЕРБ и у проевропейской коалиции, в которую входят партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

Третья попытка стала последней, предусмотренной Конституцией страны в этой череде. Теперь Радев должен будет назвать дату новых парламентских выборов.

Ожидается, что позже 5 августа президент Болгарии проведет консультации со спикером парламента Раей Назарян о назначении технического кабинета, который будет работать до оглашения даты очередного голосования.

Кризис власти в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось шесть кабинетов министров.

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