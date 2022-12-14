В Болгарии провалилась попытка избрать новое правительство страны

Профессор Николай Габровский, выдвинутый на пост премьер-министра Болгарии коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), не был избран на эту должность.

Профессор Николай Габровский, выдвинутый на пост премьер-министра Болгарии коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), не был избран на эту должность.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Кандидатуру практикующего нейрохирурга, члена-корреспондента Болгарской академии наук поддержали 113 депутатов 48-го Народного собрания, против высказались 125.

Голосованию предшествовали трехчасовые дебаты.

В соответствии с конституцией, президент Болгарии должен теперь предоставить мандат на право формирование правительства второй по численности парламентской группе - коалиции "Продолжаем перемены", у которой будет семь дней, чтобы представить свой вариант состава правительства. Эксперты, однако, уверены, что шансов успешно реализовать этот мандат практически нет.

Досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли 2 октября, в ходе предвыборной кампании и с началом работы парламента страны лидеры политических объединений серьезно испортили отношения со своими оппонентами и так и не могут выйти на позитивный диалог, которые бы привел к формированию устойчивого большинства, способного управлять государством, поэтому вероятность роспуска парламента и проведение в марте новых досрочных выборов весьма высока.